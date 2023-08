«Aprendí a valorarme»: Nicola Porcella confiesa lo que vivió dentro del ‘encierro’ en La Casa de Los Famosos [VIDEO]

El peruano Nicola Porcella se encuentra muy emocionado por al gran acogida que ha tenido en México y varios países de Latinoamérica. El conductor ha demostrado su verdadera forma de ser en La Casa de Los Famosos México y esto habría dejado enamorada a más de una fanática.

Programa de México le dio paz

Nicola comenta en una entrevista de México todo lo que vivió en La Casa de Los Famosos, cómo se liberó de muchas cosas que no le permitían avanzar. «Yo siempre tome todo lo malo que me pasó a broma, pero siempre cargas parte una cruz que por dentro la llevas y es un resentimiento».

Añade, que no podía perdonar por la peso que cargaba continuamente: «Siempre me decían ‘perdona’ y yo no perdonaba, yo decía: ‘No voy a perdonar, por qué, no les voy a dar ese sentimiento mío de bondad de perdonar a alguien’.

Gracias a su participación de La Casa de Los Famosos México, encontró una forma de liberar todo ese resentimiento: «En la casa solté todo, fue como salí y hablo con todo el mundo, me dio paz».

Finalmente, comenta que aprendió a valorarse a sí mismo y se encuentra muy agradecido: «Dentro del encierro, aprendí a valorarme como persona y saber que puedo lograr más cosas, no seré esclavo de mi pasado. Eso fue lo que más rescato y eso agradezco».

¡Nicola sigue en Perú!

El peruano Nicola Porcella llegó el pasado viernes para celebrar el cumpleaños de su mamá, ‘La Suegra de México’. Desde entonces ha seguido acompañando a su familia en eventos familiares y terminando todas las acciones que debe para vivir en México.

Se vendrían muchas cosas para el peruano en México, se corre el rumor que entraría en una telenovela y como conductor en algún programa. Aunque Nicola aún no ha confirmado, pero comunicó que ya tiene cerrado varios proyectos en su carrera.

Eso no sería todo, pues el ‘Novio de México’ ha creado un nuevo canal de YouTube donde podrá interactuar y realizar muchas secuencias para sus fanáticas. Además, se embarcaría a finales de agosto hasta el mes de octubre en una gira por todo México, incluso habría fechas para Estados Unidos (aún no confirmado).