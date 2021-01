Nicola Porcella confiesa sus arreglitos: “He pensado en hacerme la lipo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Pensando en los kilitos de más. Nicola Porcella reapareció en la pantalla chica como invitado especial de un programa farandulero de las mañanas. Ahí el ex de la ‘Negrita’ Arizaga, se animó a contestar algunas candentes preguntas.

MIRA TAMBIÉN: Lúcar sobre limitación de franja electoral a Exitosa: La concentración de medios decidirá otra vez quien gobierna y quien no

Sus respectivos ‘arreglitos’

Y es que el guerrerito de “Esto es Guerra” no tuvo problema en contar qué intervenciones estéticas se habría realizado para mejorar su físico. Como todo chico reality, Nicola aceptó haberse sometido a uno que otro ‘arreglito’.

MIRA TAMBIÉN: Abuelito estaba descansando y es asesinado de varias puñaladas

«Me puse un poco de pelo, un poco no más en las entraditas. Después el botox, pero ya no mucho porque quedé mal, poquito no más. Mis dientes no, deben ser las carillas que me puse después (…) También me puse ácido hialurónico en las ojeras, ahora duermo como un bebé”, contó Nicola.

MIRA TAMBIÉN: México: Hombre paseó por un centro comercial con su tanque de oxígeno

Subidito de peso

Asimismo, Porcella aseguró que la cuarentena le había ‘pasado factura’, pues subió unos cuantos kilos y hasta pensó en realizarle la liposucción.

“Mi antigua nariz no era fea, era mi gancho. Me puse botox en el 2019 pero no me gustó. Ahora si estoy natural… La cuarentena ha sido un poco destructiva para mi, estaba pensando en hacerme una lipo… Se me cruzó por la cabeza”, dijo entre risas.

Pese a ello, Nicola parece estar dándolo todo en el gym y mostrando que con ejercicio todo se puede.

También te puede interesar: