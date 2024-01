Nicola Porcella cuenta que Guty Carrera lo llamó para pedirle disculpas: «Es de hombres aceptar sus errores»

Nicola Porcella, siempre en el ojo de la tormenta, nos trae una sorpresa. Se reconcilió con Guty Carrera. El chico reality contó emocionado que Guty lo llamó para pedirle disculpas y aclarar malentendidos.

Amigos otra vez: Nicola Porcella y Guty Carrera

Nicola Porcella y Guty Carrera nos sorprenden con una reconciliación que nadie se esperaba. Después de días de rumores y controversias, Nicola reveló a través de su canal de Instagram que Guty lo llamó para pedirle disculpas.

Nicola compartió la buena nueva: «Es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guty (Carrera), hablamos muy bien, me llamó, me explicó lo que había pasado. Me pidió disculpas, dijo que no quiso decir eso, la verdad es que le creo porque yo lo conozco, sé la persona que ha sido. Sé que siempre ha sido un buen chico».

Nicola, el finalista de «La Casa de los Famosos México», reveló detalles de la charla: «Le dije que conmigo cuenta para lo que sea y que paremos estos ataques». Parece que todo está resuelto entre ellos, y Nicola está listo para apoyar a Guty en «La Casa de los Famosos». ¡Una amistad que resurge en la tierra del entretenimiento!

La reconciliación viene después de que Nicola mencionara una traición en su llegada a México para participar en ‘Guerreros’. «Yo conversaba mucho en el camerino de Guerreros y la prensa de Perú se enteraba. Luego me contaron que había una persona que trabajó conmigo que era muy cercana a Perú, filtraba mis conversaciones con la prensa. Me sorprendí ahora que me contaron», confesó Porcella. ¿Casualidad?

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Algunos celebran la reconciliación, mientras otros expresan dudas sobre la sincericidad del gesto. Como dice un usuario: «Tú perdonas, nosotros no olvidamos». La polémica está servida, y con la nueva temporada de «La Casa de los Famosos», seguro veremos más de esta historia.

¿Qué pasó entre ellos? Guty Carrera, quien debutará en «La Casa de los Famosos», buscó a Nicola para disculparse. La reconciliación llega en un momento clave, ¿será todo un acto de conveniencia?

El apoyo de Nicola

Nicola no solo aceptó las disculpas, sino que también ofrece su apoyo a Guty: «Estoy contento de haber podido hablar con Guty porque es un compatriota, es una persona que al igual que yo se la está buscando acá, le deseo lo mejor. No obligaré a nadie a apoyarle, pero decirles que todo está muy bien, me explicó la situación y todo. Todo está solucionado».

La noticia ha dividido a los fans. Mientras algunos celebran la reconciliación, otros expresan escepticismo y sugieren que Guty podría estar buscando apoyo de Nicola antes de entrar al reality. Las redes arden con comentarios como: «¿Por qué no lo llamó antes?» y «Obvio lo buscó porque quiere y necesita apoyo, en fin, la hipocresía».

En la tierra de los famosos, las amistades y enemistades cambian más rápido que las luces de un escenario. Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta historia en la próxima temporada de «La Casa de los Famosos».