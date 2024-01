Nicola Porcella cuenta su experiencia en el Día Mundial de Lucha Contra la Depresión: «Tenía miedo»

El peruano Nicola Porcella ha avanzado su carrera artística en México, gracias al apoyo del público. Hoy en El Día Mundial de Lucha Contra la Depresión, el querido ‘Capi’ cuenta su historia de cómo fue pedir ayuda y afrontarlo.

Cuanta su experiencia con la depresión

Nicola Porcella ha comentado en más de una ocasión lo que ha sufrido como Trastorno Límite de la Personalidad y la depresión. Hoy 13 de enero se conmemora El Día Mundial de Lucha Contra la Depresión y el peruano decidió compartir su historia con sus seguidores.

Por medio de sus redes sociales, Nicola Porcella publicó una foto donde aparece él mirando al cielo. «Esta foto me la tomó mi mejor amigo el 2018 justo después de estar 2 días en la clínica porque en ese momento pensé que la mejor salida era ya no estar en este mundo», inicia contando.

Luego, explica que él sabía que sufría de depresión y ansiedad, pero no lo decía: «No quería decirlo por miedo a me digan ‘loco’ o que me vean vulnerable. Ese día entendí que necesitaba ayuda para poder salir adelante, cuando logré entender eso mi vida cambió, empecé a tomar terapia y un tratamiento».

El motivo por la cuál comparte su historia es para apoyar a quienes lo sufren y aconseja que no tengan miedo ni ver ni vergüenza de buscar ayuda: «Créanme que eso les va a salvar la vida. Gracias a todos los que me ayudaron y siguen ayudando día a día a luchar contra la depresión».

Nicola Porcella en medio de grabaciones

Hace algunos meses, Nicola Porcella anunció que participaría en la novela mexicana ‘El Amor No Tiene Receta’. Esta novela es producido por el famoso productor Juan Osorio, conocido por exitosas telenovelas realizadas por Televisa.

El peruano ya inició las grabaciones de sus escenas en la telenovela. Por medio de las redes sociales, se han filtrado las primeras escenas que realizó Nicola Porcella interpretando a ‘Kenzo’ y al público le ha encantado su participación. Probablemente, el personaje del peruano se convertirá en uno de los favoritos.

El joven artista viene trabajando en tener una carrera artística en México. Además, Nicola Porcella estaría muy pronto de inaugurar su primer restaurante peruano de mariscos y pescados, con una temática muy singular con una experiencia única.