Nicola Porcella es presentado como nuevo jale de “Esto es Bacán”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nicola Porcella aseguró que una de las razones para su llegada al programa fue la ayuda que ellos brindan a los más necesitados.

El capitán histórico de «Las Cobras» confirma así su ingreso a «Esto es Bacán». (Foto: Web)

¡Nicola es bacán! El capitán histórico de “Las Cobras” es el flamante coconductor de “Esto es Bacán”. Él estuvo junto a Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado conduciendo el nuevo reality de Willax, donde habló de todo en su presentación.

Durante su ingreso, Nicola no dudó en resaltar la esencia del programa, la cual él considera el factor fundamental por el cual accedió a ir. Él afirma que no dudó un solo momento en aceptar la invitación que le hizo la producción.

Mira aquí:

“Desde el momento uno que me dijeron que salió el programa y por qué lo hacían, yo acepté. Ustedes saben que yo no vivo en Perú, mi carrera está afuera, pero me preguntaron si iba a venir unos días y acepté la invitación. Acepto por la ayuda, porque el programa tiene un trasfondo distinto”, aseguró Nicola.

Acto seguido, recibió el saludo de sus compañeros y de los conductores. Tanto Rossana Fernández Maldonado como Gian Piero Diaz saludaron el buen presente de Nicola en México. Fue justamente la ex dupla de Renzo Schuller quien le dio algunos consejos al ex guerrero.

“Por lo general, cuando yo estimo a alguien le digo las cosas en la cara. Entiendo que quizás, en algún momento, he sido duro contigo, pero he sido honesto y transparente. Yo creo en las segundas oportunidades. Creo en la capacidad del ser humano de crecer y madurar. A ti no te regaló nada nadie. Todo lo que has logrado hasta ahora es producto de tu esfuerzo y sacrificio”, aseguró Gian Piero.

También puedes leer: Andrea Arana y Nicola Porcella estarán frente a frente en “Esto es Bacán”

Incluso, Nicola se animó a darle un consejo a las personas que recién aparecen en televisión. Él reconoció que en su momento, la fama lo llegó a marear y espera que ese mismo error no lo cometan las “nuevas figuras”.

“Todos cometemos errores, pero la idea es evolucionar y aprender de ellos. Creo que, estar solo, vivir solo, me ayudó a eso. En un momento de mi vida prioricé mucho la plata y la fama, antes que mi bienestar emocional. He dejado de vivir en esa burbuja de ego que a veces la televisión y la inmadurez te lleva. Yo les digo a los chicos que recién empiezan que siempre tengan los pies sobre la tierra y sepan seleccionar bien a sus amistades”, finalizó Porcella.