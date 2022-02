Nicola Porcella furioso por la clonación de sus tarjetas

Compartir Facebook

No la estaría pasando nada bien y es que el popular y recordado ex ‘capi’ ha sido víctima de la delincuencia pues se percató que sus tarjetas de crédito habían sido clonadas lo que desató su molestia e indignación.

En sus redes sociales Nicola contó que se le había roto la tarjeta de crédito y de inmediato fue víctima de clonación esta noticia casi arruinaba los planes que tenía para ese día con su hijo Adriano, sin embargo, lo solucionaron a tiempo para seguir con su agenda del día.

“Hace un ratito tuvimos un problema logístico… Mis dos tarjetas se rompieron y me clonaron la tarjeta de crédito”, contó Nicola en sus redes.

A pesar del mal rato Nicola no dejó que esta mala experiencia interfiera en su día con su hijo de quien estuvo alejado varios meses mientras se encontraba trabajando en México.

Nicola Porcella se confiesa tras su salida de EEG: “no me fui, me sacaron”

El chico reality, Nicola Porcella, nuevamente se volvió a referir al programa de competencias, Esto es guerra, al cual perteneció por tantos años convirtiéndose así en un histórico.

“No me fui, me sacaron jajajaja. Pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, solamente hay que saber reconocerlo y mejorar”, dijo Nicola Porcella.

Asimismo, aprovechó para contar que su paso por Televisa fue por su propio mérito ya que se especuló sobre su llegada a México por supuestas recomendaciones de Perú: