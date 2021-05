Nicola Porcella jala orejas a Diego Zurek

Compartir Facebook

El ojiverde, Nicola Porcella criticó duramente a Diego Zurek, quien fue captado nuevamente en otra fiesta COVID-19 tras el escándalo que protagonizó luego de asistir al cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla.

“Qué te puedo decir, ya el video lo dice solo. Mira, esto es a lo que me refiero, sabes, ya me hiciste renegar”, indicó en un inicio el ex guerrerito a las cámaras de “Amor y fuego”.

“Es que no puedo creer que no entiendan que el COVID no solamente te ataca a ti, el COVID es una enfermedad muy contagiosa. Y claro, él dice ‘yo lo puedo pasar’, yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado”, agregó Porcella.

Nicola, quien ha vivido en carne propia duros momentos al tener a su padre en UCI por el coronavirus, recordó la incertidumbre y el temor que tuvo en aquellos momentos. “Cada llamada que te dan de la clínica tienes que estar preparado para pensar si tu papá está vivo o no.

Ahorita mi papá ya está tranquilo pero no se acuerda, o sea, mi papá no tiene recuerdos, te habla muy vagamente, entonces estamos empezando desde cero con él”, reveló Nicola Porcella.

Sin embargo, saludó que Pancho Rodríguez y Facundo González hayan pedido disculpas por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia. “Me molestó un poco ver eso por la cantidad de gente que había, porque sí me pareció una irresponsabilidad.

Pero también soy consciente que por ejemplo, un Pancho, un Facundo es la primera vez que los vemos metidos en algo así, son chicos jóvenes, chicos que de repente se dejaron llevar por el momento”, acotó.