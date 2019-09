Nicola Porcella: “Magaly me dañó con mentiras”

POR KETTY CABRERA

“No extraño la televisión. Lo que busco es justicia y limpiar mi imagen por mi hijo y familia”. Confesiones del exchico reality Nicola Porcella a diario Karibeña. Dice que no se siente vencido y el apoyo de los suyos es la fuerza que lo empuja en la batalla legal que le declaró a Magaly Medina tras vincularlo en la llamada ‘Fiesta del terror’. Se ríe de la figura de ATV porque se queja y anuncia una demanda por violencia de género porque el cumbiambero Tony Rosado le dijo “mostra de m…”.

“Creo que la señora Magaly me ha dado la razón. Ella me dijo mujeriego, basura, mentiroso y las leyes son iguales para hombres y mujeres. También cometió violencia de género contra mí. Tony Rosado le dijo eso en un concierto pero lo que ella dijo contra mí fue televisión nacional, imagínate la magnitud de sus palabras. Está en todo su derecho de demandar a Tony, eso no se hace y por eso la ley me está dando la razón a mí. Está citada en el Poder Judicial (este 17 de setiembre), ya la primera citación prefirió irse de viaje a Europa, si no va esta vez que se atenga a las consecuencias”, arremete Porcella.

-Nicola, causa sorpresa que Magaly amenace a Tony con una demanda por sus insultos pero cuando tú la demandas por ese mismo motivo se burla de ti…

Nadie tiene por qué insultar a otra persona. Me parece gracioso lo que dice y debe ser consecuente. Ahora solo espero que si se presente a la segunda citación, yo ya cumplí y si está tranquila no tiene nada por qué ocultarse.

-¿Sientes que Magaly te perjudicó?

Me perjudicó con mentiras . Yo probé que todo lo que dijo de mí era falso y gracias a ello mi querella fue aceptada. Me perjudicó y afectó a mi familia, a mi hijo. Yo no sé cuál es el rating de la señora pero cuando habla de mí le funciona, pero lo hecho, hecho está y ahora a esperar que la justicia tome las acciones que correspondan.

-Tu abogado no descartó la posibilidad de que vuelva a la cárcel por ser reincidente en difamación ¿Te gustaría verla tras las rejas?

Yo creo que en la justicia y la justicia va a ver qué sanción le corresponde a la señora. Simplemente quiero que se haga cargo de todo el daño que me ha hecho, inventando cosas solo por rating, cuando eres una persona curtida en la televisión debes tener cuidado de lo que hablas sin pruebas.

-Carlos Cacho dijo que Magaly te vinculó en la ‘Fiesta del terror’ pero las personas afectadas (Poly Ávila y la exMiss Trujillo, Claudia Meza) no te denuncian para nada…

Como he dicho siempre, en la fiesta fui un testigo más, me citaron en calidad de testigo. A mí no me mencionaron en sus denuncias, al final la señora deslizó cosas que no son, como que yo les había servido el trago. El afán de ganar rating hace que hable cosas que no son, no tenía nada qué ver e inventó una serie de cosas.

-Tenemos un Poder Judicial lento que desanima a muchos… ¿Igual vas a ir hasta el final?

La justicia tarda pero llega y sé que a mí me va a llegar la justicia. La gente pensaba que no iba a demandar pero lo hice y faltan más cosas que haré, voy a ingresar otra querella contra Magaly, mi abogado se está encargado de eso. Se le viene otra querella más (al parecer por el escándalo de agresión).

-Dicen que la tv es una droga ¿Cómo te sientes fuera de ella?

Súper tranquilo, desintoxicándome de todo lo mediático que resulta estar frente a pantallas, siento que todo pasa por algo y Dios al final hizo que pase esto para darme un tiempo con mi familia. Con el nivel mediático que tengo en estos momentos te mentiría si te digo que extraño la televisión pero decir que no voy a volver es mentirte. Yo voy a regresar de todas maneras.

“ME ARREPIENTO DE NO HABER SIDO PILOTO”

-¿Te arrepientes de haberte convertido en una figura tan mediática?

Como me dijo Beto Ortiz la carne viene con hueso, yo no pensé tener un momento de tanta fama. Si ahora me dieran la posibilidad de retroceder en el tiempo, te diría que me hubiera gustado haber terminado mis estudios de piloto (risas). Toda está fama me ha traído cosas buenas y malas y hay que saber sobre llevarla. En alguno momento quise llevar mi imagen como una persona normal pero no se pudo.

-Gente que te conoce y me ha dicho que el Nicola de la tv no se parece al Nicola amigo, sin embargo te has ganado la imagen de creído, violento y revoltoso…

(risas) Creo que lo que me jugó mal fue la imagen de chico reality, mostrar mi carácter. Ahora, con todo lo que ha pasado, ya aprendí la lección y las personas que me conocen saben que de creído no tengo nada.

-Dicen que para estar en tv hay que crearse un personaje, tal vez ese Nicola revoltoso era tu papel…

Mi error ser siempre tal cual, ser directo, no tener un personaje, decir las cosas que pienso, ser directo.

“NO TENGO AMIGOS EN LA TELEVISIÓN”

-Jazmín Pinedo dijo que a golpes tendrás que aprender y ‘Choca’ Mandros señaló que debes hacerte cargo de tus acciones ¿Sientes que tus amigos te dieron la espalda?

Mis amigos no están en la televisión, mis amigos está fuera de la televisión y ellos son los amigos que me importan.

-Entonces ¿Hay Nicola para rato?

Hay Nicola para rato porque la gente me quiere, el cariño que he sentido no sabes lo que es. En mis redes sociales pensé que me iban a destruir pero fue todo lo contrario.