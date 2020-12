Nicola Porcella: “Mi hijo me salvó la vida y me enseñó a amar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chico reality Nicola Porcella ha confesado más de una vez que su hijo es su razón de ser. Recientemente ha revelado que Adrianito también le salvó la vida.

Así declaró en sus historias de Instagram este último domingo donde respondió preguntas de sus seguidores. Una de ellas sorprendió.

También puedes ver: Perrito viaja junto a su dueña en la cabina del avión y sorprende a los demás

“Mi hijo sin lugar a dudas fue el que me salvó la vida, el que me enseñó a amar, el que me enseñó a salir adelante, el que con un abrazo me levantó de la cama. No hay duda que admiro a mi gordito hermoso”, dijo Porcella.

“La vida es una constante lucha por salir adelante, por cumplir tus sueños. A pesar que a veces mucha gente no quiere que lo logres. Uno siempre tiene que pelear por salir adelante”, continuó.

También te puede interesar: Amy Gutiérrez participará en los ‘Premios Heat’ en Punta Cana

El modelo también dijo sentirse triste pues esta navidad no la pasará con su hijo, sin embargo sí con su madre y hermano.

MIRA TAMBIÉN: ‘Mi marido no abraza a nadie por dinero’: Magaly defiende a su notario