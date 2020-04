Nicola Porcella no sabe qué pasará con ‘Todo por amor’

Compartir Facebook

Por Ketty Cabrera

Nicola Porcella ha nacido parado. Mientras que algunos de sus enemigos intentan desaparecerlo de la televisión, el ex chico reality siempre lograr sortear la marea. A inicios de año no le fue bien tras un impertinente comentario a su compañera del programa de Latina, ‘Todo por amor’, Karina Rivera, provocando críticas en las redes y una suspensión para él en la televisora.

Sin embargo, nuevamente la suerte le sonríe tras el estreno de la telenovela ‘Todo por amor’ de América Televisión este 20 de abril, que lo devuelve a la palestra para alegría de sus seguidores y para amargura de otros.

“Estoy contento por mí y mis compañeros, la novela se terminó de grabar a fines del 2018, pensábamos que iba a salir en el 2019 pero no se dio. ¿Si me siento más cuajado como actor? Yo no puedo decir si más cuajado o no, eso lo dirá la gente cuando vea la novela… Yo estoy super tranquilo con mi personaje y agradecido con todos los actores que participaron y me ayudaron a crecer”, declaró Nicola a diario Karibeña.

-Como te sentiste ¿Más preparado con este personaje que te tocó?

Muy contento con mostrar otra faceta, ya mostré mi faceta de conductor y ahora volvemos a la actuación. Me sentí muy tranquilo, muy preparado. Desde que empecé en la actuación tuve siempre el asesoramiento de un coach y asistiendo a talleres. No he compartido el proceso porque no me gusta, prefiero demostrar con los resultados.

-¿Cómo fue compartir con tus compañeros?

La química ha sido espectacular. Pablo Heredia, que es uno de mis mejores amigos, Javier Valdés, Denisse Dibós, Sergio Paris, Patricia Portocarrero, Johana San Miguel, entre otros. Compartir escenas con ellos fue espectacular y genial, fue poder aprender y crecer.

-¿Compartiste con Alondra García Miró, la protagonista?

Alondra también lo hizo muy bien, me pareció muy increíble como ella creció también porque es la primera novela que hace y sé que la gente va a hablar muy bien del trabajo que ella ha hecho.

-Hay respuesta del programa de Latina ¿Volverán a grabar ‘Todo por amor’?

No sabemos nada. Sabemos que tiene que pasar todo esto y la gente comenzar a salir y ver qué se va a poder hacer. Igual extraño estar en ‘Todo por amor’, la gente me escribe muchísimo por mis. Ya teníamos un público ganado, pero bueno pasó todo esto y me da mucha pena.

-Cómo estás llevando la cuarentena, a algunos les está chocando…

Por ahora estoy más tranquilo. La madre de mi hijo tuvo un problema y no podía atender a mi hijo, me llamaron de emergencia por esa razón. Con todas las medidas de seguridad y prevención, pude traer a mi hijo a mi casa. Lo que me tenía triste era no poder verlo, pero bueno, ya está todo bien. Ahora está en sus clases virtuales.

-Hace poco criticaste a los influencers por hacer mucho Tik Tok ¿Te ha causado tal vez enemistad por ese comentario?

No he criticado a todos los influencers, de hecho, hay algunos que han ayudado un montón colaborando a buenas causas. Lo que critiqué era que varios de ellos deberían aprovechar sus redes para poder concientizar a sus seguidores.