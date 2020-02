Nicola Porcella: “Nunca me enamoré de Angie”

El modelo, Nicola Porcella, habló de su polémica relación con Angie Arizaga y confesó que jamás se enamoró de la ‘Negrita’, a pesar de haber mantenido un romance de varios años.

“No (me enamoré de Angie). Lo pienso mil veces y digo que no. Todavía no me he enamorado. Por mi hijo es diferente el amor, pero yo lo veo y lo puedo contemplar y eso es lo que yo quiero de mi pareja. De repente sí lo tuve en un momento con Angie, pero fueron muy pocos”, aseveró el exchico reality en una entrevista a ‘Reporte Semanal’.

Para el exchico reality la relación con la integrante de ‘Esto es guerra’ se acabó por las continuas peleas que tenían, es por ello que los episodios bonitos en su relación duraban poco.

“Siempre tuvimos muchas discusiones y problemas, por mi culpa muchas veces. Los dos cometimos errores, hubo momentos bonitos pero no fueron largos”, indicó.

Cabe recordar, que la relación de Angie y Nicola se acabó definitivamente cuando el modelo fue captado maltratando verbalmente y pechando a la morocha. Incluso, por ello fue retirado de ‘Esto es guerra’.

LO TIENEN EN ‘JAQUE’

De otro lado, el conductor de ‘Todo por amor’ reveló que Latina le ha hecho firmar una millonaria cláusula de buen comportamiento y dejó en claro que el canal de San Felipe no está lavándole la cara. “La contratación vino con una cláusula super fuerte de bastante plata. Tengo que mantener un comportamiento a la altura de un conductor de televisión de un programa que va dirigido a mujeres de casa y niños”, mencionó.