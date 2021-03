Nicola Porcella pide ayuda para su padre y solicita urgente cama UCI

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nicola Porcella y familia atraviesan una complicada situación, seguramente, la más dura. Su padre está contagiado del virus y necesita urgente cama UCI. A través de redes sociales, el capitán histórico pidió ayuda a sus seguidores.

El exguerrero contó hace unos días que su padre estaba enfrentando la dura batalla contra el covid-19, por lo que pidió a sus fanáticos que levanten oraciones pues su progenitor tiene problemas al corazón y podría complicar su situación.

También puedes ver: ¡Juntos hasta el fin! Perrito falleció 15 minutos después que su dueño

“Ayer me enteré de que mi papá tenía covid-19. No me habían querido contar para que no me preocupe y como ya lo he explicado mi papá tiene problemas al corazón, así que hoy no estoy con muchas ganas, estoy un poco preocupado”, confesó Nicola.

Conociendo los riesgos que esto trae, el también actor no dejó pasar la oportunidad y se vio obligado a pedir ayuda a través su cuenta de Instagram; esta vez su padre necesita urgente cama UCI.

Con la mirada desencajada, y evidentemente preocupado, Nicola Porcella pide angustiado ayuda para su padre, pues es una persona de riesgo.

También te puede interesar: Dantes Cardosa rompe en llanto en Mujeres al mando al recordar a su papito

“Mi gente cómo están. No soy de hacer estas cosas, los que me conocen saben que no me gusta, soy una persona súper fuerte, pero creo que no tengo otra salida. Mi papá está muy mal, necesito una cama UCI urgente, estoy moviéndome como loco, mi hermano y yo, toda la familia. Les pido si por favor conocen a alguien o saben de algún lugar, se contacten conmigo o con mi hermano (…)”, manifestó Nicola Porcella.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por todo el apoyo de siempre, y tantos años, pero en estos momentos necesita más de todos para sacar adelante a su padre enfermo por el virus.

MIRA TAMBIÉN: “Nos llevamos súper bien”: Sebastián Lizarzaburu no descarta retomar su relación con Andrea San Martín