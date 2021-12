Nicola Porcella quiere continuar estudiando actuación tras abandonar los ‘realitys’

Compartir Facebook

El ex ‘chico reality’ explicó las razones que lo llevaron a dejar en pausa sus estudios de actuación en Televisa y dijo que lo retomaría.

Nicola Porcella ha incursionado en la actuación en algunos proyectos en Perú y desde entonces ha recibido muchas críticas. Es por eso que tomó la decisión de meterse de lleno en la actuación, ahora que anunció su fin del paso por los ‘realitys’.

El ex ‘chico reality’ había ingresado a estudiar actuación al CEA de Televisa hace un año y medio, sin embargo por un problema personal, tuvo que ponerlo en pausa. Él les contó a sus seguidores en redes sociales, qué fue lo que pasó para que él tomara esa decisión.

“Tuve que salir por un tema familiar acá en Perú, pero me gustaría culminar este año que viene mis estudios ahí”, escribió Nicola. Cabe señalar que actualmente Nicola está en Perú, probablemente solucionando sus temas familiares.

Cabe recordar también, que cuando Nicola estuvo en ‘Ven baila quinceañera’ compartió escena con Jely Reátegui, la actriz peruana. Él no fue el único ‘chico reality’ que estuvo en la novela, y Jely arremetió con todo contra ellos cuando los llamó “puertas”.

Ese insulto se ha perpetrado en el tiempo y hasta el día de hoy, los detractores de Nicola, lo llaman así. Al parecer, esa es una de las razones que lo llevó a meterse de lleno en la actuación.

Como se sabe el modelo viajó de último momento a Perú para poder pasar Navidad con su hijo pues a pesar de no estar en los planes no quería dejar pasar esta fecha especial lejos de su primogénito.

Sin embargo, no dejó de lado a sus fans y realizó una rueda de preguntas sobre sus proyectos personales que tiene preparado para el año que viene.

Pero lo que causó asombro es que Nicola contó que pensó en algún momento volver a conversar con los productores de EEG con quien tuvo diferencia para recuperar su trabajo pues el estar lejos de su país y de su familia hizo que considerara quedarse.

“¿Volverás a EEG?”, fue la pregunta del usuario.

Y es que hasta el momento el programa de entretenimiento no ha dado ningún alcance de quienes continuarán en EEG o si habría nuevos ingresos.

“Hace poco, estar lejos me hizo extrañar todo acá, y pensé en algún momento habalr con los que tenía diferencias por cosas que me parecieron injustas, y darnos una oportunidad más”, dijo.

“Luego me di cuenta que no valía la pena volver al mismo lugar, sino buscar crecer y entender que por algo pasa todo. Así que no jaja ya se cerró eso y me regreso a México a buscar lograr mis sueños”, finalizó Nicola Porcella.

