Nicola Porcella se confiesa tras su salida de EEG: “no me fui, me sacaron”

El chico reality, Nicola Porcella, nuevamente se volvió a referir al programa de competencias, Esto es guerra, al cual perteneció por tantos años convirtiéndose así en un histórico.

“No me fui, me sacaron jajajaja. Pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, solamente hay que saber reconocerlo y mejorar”, dijo Nicola Porcella.

Asimismo, aprovechó para contar que su paso por Televisa fue por su propio mérito ya que se especuló sobre su llegada a México por supuestas recomendaciones de Perú:

“Llegué a Televisa solo, para que quede claro que los dueños de ‘Esto es Guerra’ jamás hablaron por mí como se dice, y me abrí camino en un mercado que para mí era un sueño”, agregó.

Nicola Porcella quiere continuar estudiando actuación tras abandonar los ‘realitys’

El ex ‘chico reality’ explicó las razones que lo llevaron a dejar en pausa sus estudios de actuación en Televisa y dijo que lo retomaría.

Nicola Porcella ha incursionado en la actuación en algunos proyectos en Perú y desde entonces ha recibido muchas críticas. Es por eso que tomó la decisión de meterse de lleno en la actuación, ahora que anunció su fin del paso por los ‘realitys’.

El ex ‘chico reality’ había ingresado a estudiar actuación al CEA de Televisa hace un año y medio, sin embargo por un problema personal, tuvo que ponerlo en pausa. Él les contó a sus seguidores en redes sociales, qué fue lo que pasó para que él tomara esa decisión.

“Tuve que salir por un tema familiar acá en Perú, pero me gustaría culminar este año que viene mis estudios ahí”, escribió Nicola. Cabe señalar que actualmente Nicola está en Perú, probablemente solucionando sus temas familiares.

Cabe recordar también, que cuando Nicola estuvo en ‘Ven baila quinceañera’ compartió escena con Jely Reátegui, la actriz peruana. Él no fue el único ‘chico reality’ que estuvo en la novela, y Jely arremetió con todo contra ellos cuando los llamó “puertas”.

