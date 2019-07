Nicola Porcella se pica por Angie Arizaga tras salida con Fabio Agostini

Luego que Angie Arizaga y Fabio Agostini fueran ampayados juntos en el cine, Nicola Porcella se mostró sorprendido por las saliditas de su expareja con el español y dijo: “¿Así? Está bien. ¿Ojalá no? (pase algo)” y después aclaró que su última pareja fue Romina Lozano.

“Lo único que te puedo decir es que los dos son grandes y mi ex es Romina, no Angie. Les deseo lo mejor”, indicó, para después agregar que espera que el ‘galáctico’ trate bien a la ‘negrita’.

Asimismo, el conductor de ‘Estas en todas’ le aconsejó a la morocha que “sea feliz” porque “se lo merece” y aclaró que en la actualidad no conoce sus gustos. “La gente cambia. Ha pasado mucho tiempo (…) Yo creo que la traté muy bien siempre”, aseveró en el programa ‘Válgame Dios’.

Jura que sigue soltera

En tanto, Angie dijo que está aburrida de las especulaciones y dejó en claro que el español es su amigo y no hay nada más que una amistad entre ambos. “Estoy aburrida, ya no cansada, sino aburrida. ¡Ya no puedo tener amigos! ¿Qué tiene de malo que salga con un amigo? No hay nada malo en las imágenes. Fabio y yo somos amigos hace tiempo, así que tranqui”, contó.

“Voy a seguir saliendo porque estoy soltera y tengo derecho a distraerme y relajarme un poco. El día que yo quiera decir que estoy con alguien, lo voy a decir y mientras tanto ¡no hay nadie!”, puntualizó.