Desde hace ya unos días, el rumor de que Angie Arizaga está embarazada viene tomando fuerza, luego de verse con ropa holgada y siguiendo a páginas de embarazadas.

Y es que antes de iniciar el año, un vidente le dijo que este 2021, Angie se convertiría en mamá por lo que los rumores son mucho más fuertes.

Sin embargo, quien se pronunció sobre el tema fue, su ex, Nicola Porcella en una entrevista en un magazine y no tuvo más que palabras bonitas para Angie.

Como se recuerda, la pareja pasó 5 años juntos en una relación, aunque en algunos momentos fue tormentosa, pero no dudó en desearle lo mejor.

‘Le deseo lo mejor del mundo, creo que ella se merece lo mejor del mundo. La verdad es un tema que ya no me compete a mí, pero le deseo que le vaya súper bien si es así (embarazo) y si no es así. Ella merece lo mejor, ella y su pareja’, indicó Porcella.

Además, por su parte se animó a decir que lleva de una mejor manera su vida profesional de su vida privada, cosa que ha aprendido a manejar con el paso de los años.

