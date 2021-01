Nicola Porcella se sincera y no descarta regresar a ‘Esto es Guerra’

Compartir Facebook

Si es allá es acá. Nicola Porcella pasó por México y la versión azteca del programa reality EEG. El ex líder de las cobras fue consultado sobre la posibilidad de regresar al programa ‘Esto es Guerra’ versión peruana.

Nicola mantiene los buenos recuerdos

Al ser cuestionado por su fugaz paso en México, el ex guerrero no descartó la opción de volver a EEG. Nicola considera que es el programa que lo vio nacer e impulsó su carrera en la televisión nacional.

“Si me hablas, yo quiero seguir conduciendo, seguir actuando. ‘Esto es Guerra’ es el programa que me vio nacer y jamás le puedo decir que no”, dijo el exchico reality en el ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’.

“Guerrero toda la vida. Cobra en Perú y León en México”, agregó entre risas.

Recordemos que Nicola Porcella perteneció a este reality durante varios años, convirtiéndose en un personaje icónico por su liderazgo de las cobras. Pese a los escándalos que prácticamente hicieron que saliera del programa, él no descarta la posibilidad de regresar.

No lo recuerdan

Por otro lado, la modelo Angie Arizaga, ex de Nicola dejó en claro que no retomará su relación con Nicola Porcella. Ella no piensa pedirle disculpas luego que el guerrerito diera a entender que quien se equivocó en la relación fue ella.

“¿Qué yo le debería pedir disculpas? Nicola antes era la mujer de la relación, él quiere que le pida disculpas y todo, no quiero hablar de tema, para mi está cerrado«, dijo Angie.

