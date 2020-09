Nicola Porcella sobre Sheyla Rojas: “Esto le servirá para descansar”

Compartir Facebook

Hay que ver el vaso medio lleno. El ‘chico reality’, Nicola Porcella, volvió a aparecer en televisión peruana y, esta vez, sería para darle un mensaje de aliento a su ex compañera, Sheyla Rojas, quien se ha visto en el ojo de la tormenta, tras la publicación de unos chats íntimos.

Según Nicola Porcella, la modelo no debería reflexionar algo, pues no ha hecho nada malo, ya que las decisiones sobre su vida privada las toma ella. Además, le recomendó que, a este tiempo de ‘para’ sin estar en medios, le saque provecho y analice qué podría hacer en caso no vuelva a la televisión.

“No creo que deba tomar un tiempo para reflexionar, pero sí que esto le sirva para descansar y ver qué otra cosa desea hacer”, mencionó el ex futbolista, que no quiso ahondar en el tema, pues es algo que no le compete.

Así mismo, cuando le preguntaron sobre el ingreso de Natalie Vértiz como nueva conductora del conocido espacio de espectáculos, no dudo en mostrar su felicidad por este nuevo desafío que tendrá la esposa de Yaco Eskenazi al lado de ‘Choca’ Mandros.

“Estoy muy contento de que Natalie tenga una oportunidad en América Televisión, es una excelente conductora”, declaró Porcella, en una pequeña entrevista.

Hace poco, el ‘chico reality’ compartió una rutina de ejercicios con sus seguidores para que logren mantener su físico en esta época de pandemia. Sin embargo, fue ‘trolleado’ por su ex compañero, Gino Pesaressi, quien le recalcó que “ya no están para grabarse a ciertos ángulos”.

