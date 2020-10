Nicola Porcella: “Soy igual de internacional que Christian Meier”

Compartir Facebook

El guerrerito nunca deja de sorprendernos. Nicola Porcella estuvo en un enlace con En Boca de Todos y sorprendió al afirmar que es igual de internacional que Christian Meier, aunque luego aclaró que fue broma: “La verdad que al costado de Christian Meier estoy muy lejos”, dijo.

Carloncho fue uno de los que reclamó su «atrevimiento» y le respondió con estas palabras. » ja ja, no no Nico, o sea no te pases, te queremos también, pero él es un galán de galanes», dijo entre risas el conductor a Nicola Porcella.

Recordemos que hace unas semanas, se hablaba de la posibilidad de que Porcella regrese a Esto es Guerra; sin embargo, reveló que, gracias al gran apoyo de la gente (en México), se queda en México y recargado para ganar todas las competencias.

En una publicación hecha por la productora del programa, donde aparece junto al “guerrero” peruano, Nicola confirmó su presencia para la segunda temporada.

“Gracias a ustedes por la gran oportunidad y por confiar en mí, vuelvo recargado para la segunda temporada”, mencionó el “eterno capitán” de las cobras.

Existieron muchos rumores de un posible regreso a Perú. En una sección de preguntas hechas en Instagram, Porcella reveló que regresaría al país para pasar tiempo con su familia. Rápidamente, sus seguidores comenzaron a especular un retorno a “Esto es Guerra”, conocido programa donde se hizo famoso.

Sin embargo, solo fue el deseo de sus fans para que vuelva al país. Lo cierto es que Nicola se encuentra en Miami relajándose, tras la difícil temporada que tuvo en el “reality” mexicano.

