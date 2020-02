Nicola Porcella toma con calma las críticas por su regreso a la tv

Luego de estar un tiempo alejado de la televisión, Nicola Porcella fue presentado como el nuevo jale de Latina para conducir, junto a Karina Rivera, el programa ‘Todo por amor’, el cual llegará a las pantallas el próximo lunes 17 de febrero.

En conferencia de prensa, el ex chico reality recordó su relación con la modelo Angie Arizaga y el episodio de violencia en el que estuvo involucrado cuando supuestamente la agredió verbalmente saliendo de un conocido local nocturno.

“A veces uno puede querer mucho a una persona, pero de repente yo sacaba lo peor de alguien o ella sacaba lo peor de mí. Haciendo un mea culpa, a veces con tragos se magnifican las cosas, hay situaciones que uno no puede (…) que la emoción te gana”, señaló.

“Ya con 32 años y habiendo pasado todo lo que he pasado, he madurado muchísimo, he aprendido a cuidarme más. De repente (antes) no pensaba en el futuro, en el que va a pasar, sino simplemente en el momento”, dijo.

Asimismo, minimizó las críticas y aseguró que va a demostrar el trabajo en la cancha. “Se trata de aprovechar las oportunidades. Yo voy a demostrar en mi trabajo, no hablando. Eso sí, agradecerle a toda la gente porque nunca había sentido tanto cariño”.

“Antes me gritaban ‘capi’ ahora me gritan ‘Nicola búscame flaca, búscame marido’ (risas). Eso sí, tengo claro que así como hay gente que me ha apoyado, y por ellos estoy acá, hay gente que no me quiere”, manifestó el modelo quien agregó: “Soy la viva experiencia de que alguien se puede volver a enamorar luego de una relación tóxica”.