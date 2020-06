Nicola Porcella voló a México

Compartir Facebook

Nicola Porcella habría abordado un vuelo humanitario el último viernes para llegar al reality de Televisa ‘Guerreros 2020’, la versión mexicana de Esto es Guerra, que se estrena hoy y en donde buscará ganarse un nombre a nivel internacional.

“Nicola Porcella es un galán inca, viene a poner toda su fuerza en Guerrerros 2020. Dispuesto a todo. A partir del 15 de Junio”, se lee en el post de Instagram que publicó el programa acompañado de la imagen del ojiverde.

Sin embargo, recordemos que el ex de Angie Arizaga no es el único peruano que forma parte de este programa, pues Guty Carrera también reveló que estará presente en el reality, junto a su novia Brenda Zambrano. Cabe precisar, que fue la productora mexicana Magda Rodríguez, quien convocó a Nicola para que forme parte de ‘Guerreros 2020’ señalando que tenía años de experiencia como competidor de ‘Esto es guerra’.

“Él me marcó (llamó), me enseñó sus videos y finalmente yo tenía una gente que iba venir de Colombia hace unos meses, en eso llegó la pandemia y no pudimos sacar los papeles, todo quedó en stand by. Él estaba en Lima y no estaban abiertos los cielos, estuvo en espera todo pero Dios quiso que este acá y así será”, comentó la realizadora.