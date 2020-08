Compartir Facebook

La modelos, Stephanie Valenzuela y Nicola Porcella, se divierten a más no poder en México y no tienen miedo de contagiarse de COVID-19. A través de las redes sociales, los peruanos se lucen bailando en una juerga junto a sus amigos.

En las imágenes también se puede apreciar a Miguel Arce y a la actriz Sofía Bogani. “El sano que no toma ni una gota de alcohol”, dijo la modelo Tania Monteros sobre el comportamiento de Nicola.

MARCO ZUNINO EN REUNIÓN

Nicola Porcella puso al descubierto al actor Marco Zunino, quien se encontraba divirtiéndose en la fiesta de los chicos reality. Cabe mencionar, que el recordado ‘Cosito’ de ‘Al fondo hay sitio’ viajó México para formar parte del musical ‘Chicago’ y debido a la pandemia no puede retornar al país.

“ES GUAPA Y TALENTOSA”

Pese a mostrarse varias veces junto a Stephanie, Nicola ha aclarado que con la arequipeña solo son amigos. Recordemos que se especuló que entre los peruanos estaban en ‘cuchis’ luego que la cantante cuidara del chico reality cuando se lesionó del brazo.

“Definitivamente es una chica súper guapa y talentosa. ¿Si me veo en un futuro con ella? No. Es mi amiga, solo eso, y aquí en México andamos juntos, pero entre varios peruanos. La gente malinterpreta las cosas y dicen que es mi enfermera particular, pero nada que ver. Ella no se ha quedado en mi casa”, aseveró el integrante de ‘Guerreros 2000’.

Por su parte, la intérprete de ‘Cumbia de los infieles’ afirmó que tiene una amistad de muchos años con el modelo y por eso lo cuidó cuando se encontraba mal.

“Nicola es mi amigo y no hay nada más. Se lesionó el brazo derecho, pero felizmente ya está mejorando. Lo conozco hace más de 10 años y nunca ha pasado nada, así que a estas alturas no creo que pase algo”, aclaró.