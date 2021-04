Nicola preocupado por la salud de su papá: “Suena el teléfono y piensas lo peor”

Compartir Facebook

Deprimido. El “chico reality”, Nicola Porcella, continúa viviendo un calvario, ya que su padre tuvo que volver a ser intubado de emergencia para seguir afrontando su lucha contra la COVID-19.

A través de redes sociales, “el capitán histórico de Las Cobras” hizo un pedido a sus seguidores a tomar en serio la enfermedad, pues es estresante tener a un familiar cercano en el hospital. Según Nicola, cada llamada que tiene piensa que puede venir lo peor para su papá que se encuentra en UCI.

“Sé que va a sonar cansado y de repente a algunos les molesta, pero de verdad tengan mucho cuidado con el COVID-19. Lo vuelvo a decir, no de repente por ustedes, que son personas fuertes, la mayoría que me sigue son jóvenes, pero por sus familias. Es un martirio, no duermes en las noches, cada llamada te preocupa. De verdad que suena el teléfono y piensas lo peor. La ansiedad, la depresión te vuelve loco”, indicó Nicola Porcella.

Asimismo, el “chico reality” solicitó a sus seguidores continuar con los cuidados como el uso de mascarilla y evitar ir a reuniones sociales, ya que en su núcleo pueden tener a una persona de riesgo que podría complicarse con la enfermedad.

“Cuídense mucho y sean responsables, sean empáticos por favor. No piensen solamente en ustedes o en su núcleo, piensen en todos los demás y en toda la gente que pueden contagiar y todo el daño que se puede hacer”, finalizó Nicola.

