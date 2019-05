Nicola reclama a Paula por puntuación en la intimidad

El cantante Maluma ofreció un gran concierto el último jueves donde convocó a sus miles de admiradores, en especial a sus fans más cercanas de la farándula como Paula Manzanal, quien confesará esta noche en ‘El valor de la verdad’ que tuvo un choque y fuga con el colocho, y Sheyla Rojas.

Paula disfrutó de cerca el show del colombiano y durante el concierto cambió el puntaje de 16 que le dio en ‘EVDLV’ y le puso un contundente 20. La sexy modelo causará revuelo esta noche al detallar sus encuentros íntimos con conocidos galanes nacionales y extranjeros, hasta el momento los que se han manifestado molestos son Nicola Porcella, que le reclamó por su puntuación de 17, y ‘Coto’ Hernández, quien mostró su fastidió porque parece que confirmó su relación más que amical con Yahaira Plasencia.

“Paula, por qué no me pones 20… tú y la Chama son iguales, qué pesadas… por qué no ponen 20, por lo menos haces buena fama”, fue el mensaje de voz que le envió el guerrerito, quien habría tenido un encuentro con Paula hace menos de tres meses cuando ya estaba con Romina Lozano.

Caso contrario fue ‘Coto’ Hernández. “Paula, sabiendo la confianza que hay entre los dos, malazo, me parece muy mal lo que has dicho en ese programa”, precisó el costarricense.

“Lo que pasa que ellos eran solteros en ese momento, la verdad que en chollywood todos siempre dicen que están solteros (risas)”, señaló la Manzanal.