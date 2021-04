Nicola reunirá fondos para construir planta de oxígeno gratuita: “Espero puedan colaborar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se suma. El “chico reality”, Nicola Porcella, ha decidido a ayudar a distintas personas que, al igual que él, tienen a un familiar contagiado con la COVID-19 y no pueden costear la compra de oxígeno para que sigan luchando contra la enfermedad.

Por tal motivo, “el capitán histórico de Las Cobras” optó por unirse con dos ONG’s para conseguir recaudar fondos, pues tienen la idea de construir una planta de oxígeno y que provea del vital gas de manera gratuita a los que más la necesitan.

“Me he unido a Casa Huaycos y a Respira Lurín que van hacer una teletón para recolectar fondos para una planta de oxígeno totalmente gratis. Espero que puedan colaborar. Este granito de arena va servir mucho de verdad. No saben lo difícil que es tener un familiar en UCI y no se lo deseo a nadie. Vamos a salir de esta”, mencionó Nicola Porcella.

También te puede interesar: Kate quiere limar asperezas con Daniela: “No se ha dado la oportunidad de conversar”

Nicola asustado por su padre

El “chico reality”, Nicola Porcella, continúa viviendo un calvario, ya que su padre tuvo que volver a ser intubado de emergencia para seguir afrontando su lucha contra la COVID-19.

A través de redes sociales, “el capitán histórico de Las Cobras” hizo un pedido a sus seguidores a tomar en serio la enfermedad, pues es estresante tener a un familiar cercano en el hospital. Según Nicola, cada llamada que tiene piensa que puede venir lo peor para su papá que se encuentra en UCI.

También te puede interesar: «Me quiero quedar»: Rosángela llora tras saber que la pueden botar de EEG