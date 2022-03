Nicola se despide de su hijo con tierno mensaje: “Todo es un sacrificio es por tu bienestar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘ex chico reality’ tuvo que partir hacia México a seguir trabajando y decidió despedirse de su hijo Adriano con un tierno mensaje.

Nicola Porcella tuvo que abandonar el país nuevamente y se mostró en redes sociales, en Migraciones, recordando su ‘roche’ en la cola de la misma entidad hace unos días. “Tranquilos no hay gente, nadie me podrá ayuda”, escribió el ‘ex chico reality’.

Y algunos momentos después, aprovechó su momento en el avión de regreso a Ciudad de México para dejar un emotivo mensaje en redes sociales. Nicola dejó a su pequeño Adriano en Perú para volver a trabajar a Norteamérica, por lo que quiso despedirse de él.

El ‘ex chico reality’ le dedicó unas tiernas palabras a su pequeño explicándole que la distancia entre ellos es un sacrificio, para buscarle un futuro mejor. “Las despedidas son difíciles, pero darle todo lo que uno no pudo tener es gratificante. Los que somos papás sabemos que todo sacrificio siempre será por el bienestar de nuestros hijos”, escribió Porcella acompañando el texto con una imagen de él y su hijo.

Mire también: Maicelo tras explicación de “palta” de Stephanie Cayo: “Te enseño el verbo to be”

El modelo Nicola Porcella dejó el país y enrumbó a México gracias a una nueva propuesta de trabajo; sin embargo, esto le ha traído malos comentarios de parte de gente allegada.

Recientemente, el exchico reality mostró unos pantallazos mediante sus historias de Instagram, donde una persona le cuenta que una niña del colegio de su hijo, le dijo a Adriano que su papá lo había abandonado ahora que vive en México.

“Le dijo: Tu papá vive en otro país porque te ha abandonado, pero no quiere decirte. No le digas que yo te he dicho”, fue lo que le dijo su expareja, a lo que el modelo respondió: “¿Quién le dijo?”, y ella le informó los detalles de lo ocurrido. “Una niña, la que le sacó el dedo medio”, explicó.

Frente a esto, Nicola Porcella no pudo quedarse de brazos cruzados: “Y Adriano lo único que le respondió fue: Mi papá vive en otro país para que yo esté bien. Gracias Dios por darme un hijo tan noble y con un corazón inmenso, porque esto me duele más a mí que a él”, sentenció.

Además: Luciana planea mudarse sola: “uno trabaja justamente para estas cosas a futuro”