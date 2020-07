Nicola sobre relación con Angie Arizaga: «No había fururo»

Compartir Facebook

Templadazo, así se encuentra Nicola Porcella quien grita su amor a los cuatro vientos por una misteriosa jovencita que habría conquistado su corazón y con quien llevaría una relación a distancia, pues él se encuentra participando en el reality mexicano ‘Guerrero 2020’.

“Es una chica joven, yo le llevo dos años y para la edad que tiene me parece una chica madura, cuando hablo con ella me aconseja. Tuve un problema en ‘Guerreros 2020’ y me ayudó, soy una persona de carácter fuerte y ella me tranquiliza. Es una chica súper buena y bondadosa”, confesó el ojiverde a Laura Borlini.

Al ser consultado, si su madre Doña Fiorella Solimano le ha dado el visto bueno a su señorita enamorada, el chico reality aseguró que su progenitora es un poco especial con las mujeres que se le acercan.

“Mi mamá es una mujer complicada, es pesada, no acepta a cualquiera, sí la ha visto pero no es que hayan tenido una conversación. El problema de mi mamá es que se preocupa mucho en Adriano, y quiere una mujer que me quiera a mí y a mi hijo. Como mamá, ve esas cosas que a veces yo no veo, se lleva bien con la mamá de mi hijo y con la chica que estuve último (Brunella Merino)”, precisó.

Ex suegra no quería a Angie

Sin embargo, la conductora de ‘En exclusiva’, puso en aprietos a Porcella, al preguntarle si su madre quería a Angie Arizaga, cuando aún mantenía una relación.

“Lo que pasa es que cuando estuvimos se llevaban bien, pero luego pasaron cosas que a mi mamá no le gustaron. ¿Si estuve entre la espada y la pared? A veces la mamá te aconseja para bien, y uno se cree el dueño de la verdad y no lo digo por Angie, pero me estaba haciendo daño y ahora veo que mis papás tenían razón. Con Angie era una relación que no iba a terminar bien, no tenía futuro”, finalizó el modelo que se tatuó a La Virgen de Guadalupe.