Nicola Porcella vende todas sus pertenencias en Perú para radicar en México: “Me llevo a mi hijo”

El exchico reality, quiere quedarse por tierras charras tras varias ofertas de trabajo.

En la mañana en el programa de América Espectáculos, el modelo Nicolla Porcella fue entrevistado para que comente a sus seguidores sobre sus proyectos en México. Sorprendió a muchos, cuando Nicola afirmó que se encuentra vendiendo sus cosas en Perú para radicar definitivamente en tierras charras, debido a que tiene un nuevo trabajo en un reality.

El excapitán de las cobras, se siente afortunado de las ofertas laborales que tiene, es por esa razón, que ya empezó vendiendo sus carros, y demás pertenencias para echar raíces en México e iniciar carrera en el difícil mundo de televisa.

Nicola revela que también se llevará a su hijo y a su ex pareja: «La idea es llevarme a Adriano y a su mamá porque la idea no es que él esté con su mamá, jamás lo separaría de ella, pero cómo lo dije me gustaría que fuera porque ella es maquilladora», señaló.

Asimismo, dijo: “Eso yo también estaba buscando chamba, pero tengo que establecer en algo perenne, que tofos los meses esté trabajando”.

Cabe mencionar que el modelo, está a la espera de los días para el reto de los “4 elementos real” que se transmitirá en televisa, y que ese mismo programa se transmitirá en Estados Unidos.

«Las chicas me pedía contenido más hot», Nicola Porcella cerró su Onlyfans

El modelo reveló que tuvo que cerrar la plataforma porque las mujeres le pedían contenido más subido de tono cosa que no estaba dispuesto hacer.

Porcella señaló que en la plataforma había ganado nada más y nada menos que 15 mil dólares, es decir 50 mil soles, tras sus 7 meses de permanencia en la página para adultos.

«Lo cerré. Mi contenido no era erótico, solo eran fotos de mi Instagram, y las chicas me pedían otro tipo de contenido que no estaba dispuesto a hacer. ¿Cuánto gané? 15 mil dólares aproximadamente. Además, tuve que viajar a México», reveló.

