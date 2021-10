Nicola vuelve a ‘La Academia’ para desearle lo mejor a Angie por su embarazo

Compartir Facebook

A más de uno lo dejó con la boca abierta al regresar repentinamente a Esto es Guerra después de haber estado lejos del reality por algunos meses al haberse encontrado trabajando en Guerreros México.

El día de ayer Esto es Guerra presentó un nuevo capítulo de ‘La Academia’ donde sorpresivamente tuvo la participación de Nicola Porcella, aparición que nadie esperaba y mucho menos el motivo.

Y es que al parecer Nicola volvió por su ex pareja Angie Arizaga quien se encuentra embarazada de su enamorado Jota Benz en la serie de ficción.

El ‘ex guerrerito’ apareció en la fiesta de Halloween con una máscara, todos se quedaron ‘fríos’ cuando se sacó la careta y habló el porqué de su presencia en la reunión.

«He venido a desearle lo mejor en esta nueva etapa a Angie y Jota», lo cual causó una gran conmoción a todos.

Sospechas

Como se recuerda días atrás el influencer había deslizado la posibilidad de volver al programa al publicar contenido en América Tv sin pensar que aparecería en ‘La Academia’.

«Chicos, quiero contarles, porque me están escribiendo un montón… Sí, hoy día fui a Pachacamac, pero no, no voy a estar en Esto es guerra. Tranquilos, ya me estoy regresando a Lima«, dijo Nicola Porcella en su momento calmando los rumores de su regreso.

Angie Arizaga ilusionada con ser mamá pronto: “Ya me tocará algún día ser madre”

La ‘chica reality’ ha expresado que por ahora no puede convertirse en madre, pero parece no perder las esperanzas de que pase pronto.

Angie Arizaga está en lo que parece ser una relación estable con el hermano de Gino Assereto, Jota Benz. La modelo siempre hizo públicas las ganas que tiene de convertirse en madre, y sobre todo ahora que tiene una bonita relación con Jota.

Sin embargo, hace poco confesó que le parece muy pronto tener un bebé con Jota a estas alturas de su vida, dado que tienen poco tiempo de relación. Y confesó algo que puso triste a más de uno, y es que Angie reveló que tiene algunos problemas de salud que no le permiten salir embarazada por el momento.

“Ya me tocará algún día ese momento, pero mientras tanto disfruto como mis amigas Ivanita, Natalie Vértiz, que son mamitas y la pasan súper bien en esta nueva etapa”, señaló Angie.