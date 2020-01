Nicolás Maduro a Donald Trump: “Cuando quieras y donde quieras”

Caracas. El dictador Nicolás Maduro en Venezuela, ha revelado que en los últimos años ha mantenido “múltiples” formas de comunicación con Estados Unidos, al tiempo que ha insistido en que está dispuesto a reunirse con su homólogo, Donald Trump, para establecer “una relación de respeto” entre ambos países.

Hombre de diálogo

“Nosotros hemos tenido durante los años 2017, 18 y 19 múltiples formas de comunicarnos con el Gobierno de Estados Unidos, unas conocidas y otras todavía no conocidas, porque yo soy un hombre de diálogo”, ha dicho en una entrevista concedida al periodista español Ignacio Ramonet que ha difundido la prensa oficial. “Lo he dicho al Gobierno de Donald Trump y lo he hecho: cuando quiera, dónde quiera y cómo quiera estamos listos para el diálogo con respeto, con altura, con dignidad, para atender los asuntos bilaterales y establecer nuevas bases de relacionamiento”, ha reiterado.

Elecciones EEUU

Maduro ha asegurado además que mantendrá la mano tendida a “cualquiera que esté gobernando en Estados Unidos”, apuntando a las elecciones presidenciales que celebrará el país norteamericano a final de año.

El dato

Nicolás Maduro ha acusado a la actual Administración de Donald Trump de revivir la Doctrina Monroe para “imponer élites subordinadas a sus intereses para que gobiernen e impongan su modelo” en América Latina y el Caribe.