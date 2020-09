Nicolás Maduro: “Donald Trump aprobó para que me maten”

Compartir Facebook

CARACAS. [EFE]. Nicolás Maduro denunció que su par estadounidense, Donald Trump, “aprobó” su asesinato con francotiradores, un plan para el que, aseguró, “están tratando de mover” a un grupo de tiradores hacia el país suramericano.

Escuchen, yo no estoy exagerando”, dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido por la televisión estatal VTV.

FRANCOTIRADOES

“Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme, Donald Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética”, añadió el mandatario. “Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, En ese orden, Nicolás Maduro manifestó que fue “víctima de las más brutales de las agresiones” por parte del gobierno americano, además, lo acusa de decir “barbaridades”, sobre su ética y conducta.

PRECIO A SU CABEZA

Por otro lado, recordó lo sucedido el pasado 26 de marzo, cuando el Gobierno de Trump presentó cargos en su contra por presunto narcoterrorismo: “(Estados Unidos) le puso (precio de) 15 millones de dólares a mi cabeza”.

El dato

Vale recalcar que Nicolás Maduro también acusó el pasado 26 de julio al presidente de Colombia, Iván Duque, de querer asesinarlo.

