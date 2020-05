Nicolle Pillman y su esposo con coronavirus

Compartir Facebook

La conocida cantante Nicole Pillman atravesó un duro momento tras confesar que hace unas semanas, ella y su esposo se contagiaron de Covid-19. La artista publicó en su Facebook oficial la dura batalla que ha tenido que pasar para superar los fuertes síntomas de esta enfermedad que viene matando a miles en todo el mundo.

“Han sido semanas de angustia desde que empezamos a tener los síntomas. El 1 de mayo empezó la fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y de garganta, perdimos el sentido del gusto y del olfato. Luego apareció la tos y el malestar pulmonar. Nos aislamos totalmente, recibimos asistencia médica y empezamos a tomar paracetamol, Azitromicina, Ivermectina y Prednisona. Empezamos a luchar contra el coronavirus”, dijo la artista al inicio de su mensaje.

“La madrugada del 3 mayo los malestares aumentaron y nos asustamos mucho, pudimos acudir a emergencia de la clínica más cercana, fuimos uno por uno con mi esposo, mi hija no podía quedarse sola… Nos hicieron placas, mis resultados fueron alentadores, pero en mi esposo encontraron neumonía… Con la medicación después de unos días yo me sentía mucho mejor, pero Santiago solo empeoraba. Para el 10 de mayo, Día de la Madre, tras cumplir con varias actividades de trabajo, Santi ya no podía más, tenía fiebre, los brazos adormecidos y problemas de respiración”, agregó la cantante peruana.

Pillman recalcó en su testimonio público que ella y su esposo trataron de pedir ayuda marcando al 113 y al 106, pero no consiguieron respuesta. Ante su delicada situación, ambos decidieron ir a una clínica cercana a su domicilio para ser atendidos.

“Estén muy atentos a cualquier síntoma sospechoso, la atención médica a tiempo puede marcar la diferencia, si tienen la posibilidad de buscar ayuda de forma particular, háganlo, así no saturamos el sistema de salud pública, porque hay mucha gente que de verdad lo necesita y este ha colapsado. A nosotros nunca nos respondieron del 113 ni del 106, y en las clínicas todo está saturado. Mi esposo fue testigo de cómo en la clínica, a personas que necesitaban hospitalización, les exigían fuertes sumas de dinero como garantía, incluso a pesar de que contaran con seguro privado, como nosotros”, añadió.

Finalmente, la artista nacional explicó que ella y el padre de su hija vienen recuperándose y han decidido mantenerse en aislamiento social voluntario hasta que logren vencer la enfermedad de manera definitiva.