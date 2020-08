Compartir Facebook

La crisis por el coronavirus ha golpeado muy fuerte a los peruanos y este es el caso de una pequeña de tan solo 11 años que, según ella misma relata, ya ha perdido a su madre y ahora su padre se encuentra grave a causa del contagio del coronavirus.

Este hecho sucedió en Arequipa, cuando una menor de 11 años llamada Loisiana ya no supo que hacer y terminó rogando por un balón de oxígeno para su progenitor quien ahora se ha convertido en su única familia.

De acuerdo a un medio de comunicación de la localidad, la pequeña ya no sabía que hacer pues tiene dos hermanitos, quienes ahora prácticamente están a su cargo tras perder a su madre a causa del coronavirus hace unas semanas.

La pequeña aprovechó la comunicación con el medio y decidió dirigirse al presidente de la República para pedirle toda la ayuda que necesita: ‘Presidente Vizcarra le ruego salve a mi papá. Mi mamá ya murió y mi papá está muy grave con COVID-19. Yo me llamo Loisiana, tengo 11 años y tengo dos hermanitos de 4 años y de 10 años. Mi papá está muy grave, no respira, dicen que necesita UCI y yo no sé qué hacer’.

Cabe señalar que, según informaciones, una ambulancia de la red Arequipa Cailloma habría llegado hasta la casa de la menor, pero este vehículo solo habría tenido al chofer quien se retiró indicando que volvería con un especialista, pero esto no sucedió.

Además, la menor agregó que el óxigeno que tiene su padre ya se está terminando: ‘Lo están dejando morir asfixiado’, aseguró la desesperada pequeña.

