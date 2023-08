“Niña Mila”: Junta Médica aprueba aborto terapéutico en menor de 11 años ultrajada por su padrastro

El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), mediante una junta médica, anunció el día de hoy que un equipo médico compuesto por especialistas ha dado su aprobación para que ‘Mila’, nombre ficticio de la niña de 11 años que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en Iquitos (Loreto), pueda someterse a un procedimiento de aborto terapéutico.

También puedes leer: ¡Indignante! Mujer fue asesinada a pedradas al no dejarse violar en Carabayllo

Caso “Niña Mila”

Mediante un comunicado, el instituto informó que la joven, con una gestación de al menos 18 semanas, fue admitida en el centro médico el miércoles 9 de agosto.

“La menor ingresó a nuestras instalaciones el pasado 9 de agosto (…) el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) inició las coordinaciones para la atención que el caso requería. Se le brinda atención integral especializada que el caso requiere”, se lee en el comunicado.

“Conforme al procedimiento para la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, según las guías de práctica clínica y de procedimientos del INMP, una junta médica conformada por médicos especialistas, tras la rigurosa evaluación de este caso llegó a la conclusión que, para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, aprobó la interrupción del embarazo”, agregan.

Proceso médico en curso

Asimismo, el INMP detalló que ya se inició el proceso de interrupción del embarazo y que, actualmente, el personal médico vigila la evolución clínica de la “Niña Mila”.

«En consecuencia, se inició al procedimiento médico correspondiente y se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la paciente. El INMP precisa que, desde la llegada, se mantiene la atención integral priorizando el interés superior de la menor», culmina el comunicado.

Negativa en Loreto

Gran polémica causó hace unos días la decisión tomada por la junta médica del Hospital Regional de Loreto. Negaron el aborto terapéutico en el caso de la «niña Mila».

También puedes leer: Trágico atentado: Muere Fernando Villavicencio, candidato a presidencia de Ecuador

El sujeto responsable, identificado como Lucas Pezo Amaringo de 41 años, ha sido puesto en libertad con medidas de comparecencia restringida. Ante ello, el Ministerio de la Mujer (MIMP) ha instado a la Corte Superior de Justicia de Loreto a considerar la detención preliminar del acusado.

Tras el fallo, el MIMP decidió separar a Lisbeth Mori, exdirectora de la Unidad de Protección Especial (UPE). Esto se da como consecuencia de la revelación de un audio por parte de “Epicentro”. Ahí se le escucha intentando persuadir a la madre de la «niña Mila» para que esta no acceda al aborto terapéutico.

«La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar (…). El delito no va a dejar de existir», señala Mori.