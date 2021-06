Niña saluda, habla y besa a fantasma en el cementerio mientras su mamá la graba

Compartir Facebook

Algunos afirman que los niños y animales tienen cierta sensibilidad para captar seres extraños, aunque otros afirman que solo se trataría de un mito. Un reciente caso se ha vuelto viral, pues ha generado polémica en este tema.

Recientemente en redes sociales fue difundido el video donde una niña que se encuentra en el cementerio con su madre, sorprende saludando y hasta dándole un besito a la nada. Muchos aseguran habría estado platicando con un fantasma.

La madre contó en sus redes que estaba en el cementerio con su pequeña para saludar a su hermana quien había fallecido y se encontraba enterrada en el lugar.

Sin embargo, el momento espeluznante vino después. Luego de algunos minutos, la menor comenzó a mirar fijamente una parte del cementerio y de pronto comenzó a saludar a la nada.

La pequeñita de tres años saludó en reiteradas ocasiones y decir ‘bye’; todo esto mientras su madre la grababa aterrorizada.

Aunque cibernautas creen que ambas habrían estado acompañadas, la mujer jura que fueron solas y en el lugar no había nadie más que ellas. “Fui a ver la tumba de mi hermana. Y esto sucedió. Layona habló con alguien que yo no podía ver y se inclinó para darle un beso. Simplemente no puedo creerlo”, dijo la madre evidentemente pasmada.

Novia de analista político apareció ‘desnuda’ en medio de una entrevista en vivo

¡Qué vergüenza! El analista político mexicano Gibrán Ramírez, fue víctima de su propio descuido y se pudo ver a su novia aparecer en paños menores.

Gibrán estaba haciendo una entrevista en vivo en el programa de televisión “Hora de opinar”, que conduce el periodista Leo Zuckerman, junto a otros dos colegas.

El politólogo había sido invitado para conversar sobre el panorama de las próximas elecciones mexicanas, que se darán también este domingo 6 de junio. Cuando de pronto, su novia se asoma por una pared para ver qué estaba ocurriendo, sin saber que la podían ver en la transmisión que realizaba su novio.

Se pudo notar a la mujer con una blusa abierta y en ropa interior. Gibran al darse cuenta de la situación, levantó la mano para hacerle una señal de que se retirara. La señorita entendió la señal y procedió a salir rápidamente de la toma.

El conductor del programa, los colegas y el propio politólogo, tomaron con gracia la importuna situación. Al segundo se desataron las risas entre los involucrados.

