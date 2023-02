Niño acompaña a su padre gasolinero al trabajo y lleva con orgullo su uniforme

Compartir Facebook

Los padres suelen ser los ejemplos de sus hijos, quienes buscan imitarlos y algunos incluso sueñan ser como ellos en el futuro. Cuando el papá además cuenta con un oficio en el que puede involucrar a su pequeño, es probable que el chiquillo se enamore de esa profesión y quiera trabajar de lo mismo en el futuro.

Sobran muchos ejemplos en el ámbito popular y de personas conocidas, pero eso también ocurre a menor escala con familias sencillas tal como sucede con el caso de este trabajador de una gasolinera en Chile, quien es aplaudido por darle buenos ejemplos y valores a su pequeño.

Ronald Alexander lleva consigo a su pequeño cuando debe trabajar e incluso le ha enseñado cómo es su oficio. De hecho, cómo se ve el breve clip, el niño lleva un uniforme igual al de su padre.

Admiración de usuarios

“Viajando de Iquique (norte) hacia Concepcion (sur) me encontré con esto, jeje, que tierno”, escribió Alexander en el video, que no ha tardado en volverse viral, con 250.000 reproducciones, 9.765 de me gusta y más de 50 comentarios, principalmente de aquellos que quedaron muy cautivados con el pequeño y la admiración que muestra por el empleo de su padre.

“Un hijo mirando a su papá como héroe, no hay nada más lindo”, “Lo bueno es que el papá no lo abandona dejándolo solo en casa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.