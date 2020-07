Compartir Facebook

El pequeño Romeo, junto a su padre, ha demostrado que viajar a pie, incluso de país a país, es posible. Con un recorrido total de 2800 kilómetros, el niño de 10 años emprendió el camino con tal de poder ver a su nona, pero también para obtener fondos para un proyecto solidario, a la vez que se trasladaba de forma sustentable.

«Quiero ir a ver a mi abuela Rosemary en Londres. Incluso a pie», fue el pedido del menor italiano-británico, quien junto a su padre emprendió rumbo para Inglaterra, desde Italia, cruzando territorio francés y suizo en su ida para allá.

Al menor se le ocurrió la iniciativa de hacer este camino a ver a su ‘nona’ no solo por la aventura que representaba hacerlo, sino también porque tenía otra finalidad.

“La idea se me ocurrió durante la cuarentena, sintiendo que mi abuela se sentía mal y sola. Tenía muchas ganas de hacer este viaje y mi padre quería hacer un viaje conmigo», mencionó Romeo.

Asimismo, Romeo indicó que hacerlo de una manera que protege el medio ambiente es reconfortante.»Así que pensamos que podría hacerse de una manera sustentable y divertida. Me importa mucho el medio ambiente, me gusta descubrir, explorar y luego también me gustaría ayudar a los amigos”.

Además, agregó que espera poder recaudar fondos para poder ayudar a sus compañeros con 40 tablets, así como también poder ofrecer wifi gratuito para los afectados. “Sé que muchos de mis compañeros durante la cuarentena no tuvieron los medios para estudiar. No es justo”, sentenció.

¡Un verdadero ejemplo a seguir!

