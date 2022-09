Niño de 10 años salva a su madre de morir ahogada tras sufrir un ataque

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Gavin Keeney es el niño que tuvo que salvar a su madre de morir ahogada, pues mientras nadaba en la alberca montada en su patio, la mujer comenzó a convulsionarse. Afortunadamente, el pequeño reaccionó rápidamente y pudo poner a salvo a su mamá, aplicando el mayor de sus esfuerzos y valentía.

El dramático momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa y en el video se puede ver cómo Lori, la madre de Gavin, comienza a sufrir ataques epilépticos en la alberca, pero nada tardo, Gavin sube a la alberca y se lanza al agua para llegar hasta a ella y ponerla a salvo llevándola hasta las escaleras.

También puedes ver: Natalia Salas se rapará el cabello: “no voy a esperar que se empiece a caer”

Gavin sostuvo a su madre para que en el descontrol de su cuerpo no se sumergiera y cuando el ataque pasó, llegó su padre, quien también contribuyó a darle calma a su asustada esposa e impresionado hijo. De hecho, el perro de la familia fue quien dio aviso al padre de Gavin y llegó momentos después para poner fin a la pesadilla.

El incidente tuvo lugar en Kingstone, Oklahoma, y tras la terrible experiencia, Lori le expresó todo su agradecimiento a Gavin y dijo que ver las imágenes la conmueven y piensa en lo fuerte e impresionante que pudo haber sido para su hijo:

“Estoy bien, creo que tomé un poco de agua antes de que Gavin me atrapara. No puedo creer que esté escribiendo esto. Puedo creer lo que vi en Gavin, mi pequeño héroe. No puedo creer que tuviera que hacerlo y eso es lo que me rompe el corazón. Gracias Dios por poner este maravilloso pequeño humano en mi vida”, dijo la mujer.

También puedes ver: Yunko Dos Santos, ex de Chris Soifer, confirma romance con Alex Segura