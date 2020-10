Niño de 11 años busca juntar 33 mil soles para su operación de cerebro

Compartir Facebook

Un pequeño de 11 años, quien junto a su hermano de 15 años, es criado por su abuela, nació con un soplo en el corazón, lo que provocó que desarrollara un aneurisma cerebral y ahora está en búsqueda de poder juntar 33 mil soles, o 200 mil pesos mexicanos, para su operación de cerebro.

El menor narra que su abuelita no puede pagar la costosa operación. Sin embargo, sabe que es necesario poder hacerlo para que pueda tener una larga vida y cumplir todos sus sueños.

Su abuela, de nombre Guadalupe Jaime, apenas gana 500 pesos a la semana, con lo que solo puede pagar el agua, la luz y el alquiler del hogar en donde viven, por lo que costear esta cirugía era casi imposible para ellos.

Ahora incluso más porque su empleo de conserje en una escuela se despidió de ella al igual que otros cientos de mexicanos que sufren el desempleo por la situación actual.

“Esta es una de las temporadas más feas en la que he vivido, no puedo creer que no tengo para darle de comer a mis nietos y más que Antonio necesita esta operación que he venido posponiendo, porque no tengo cómo pagar. Mi hijo mayor -tío de los menores- es quien nos apoya económicamente, pero es terrible cuando no tenemos ni para comer”, argumentó la señora a un medio local.

QUIERE SER VETERINARIO

Pese a que el menor ya está en la lista de operaciones, todavía les falta conseguir el dinero para poder costear los gastos operatorios en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

“Quiero ser veterinario, los animalitos me gustan mucho, en especial los gatos. Quiero cumplir mi sueño, porque me esfuerzo mucho en la escuela para cumplir mis sueños, y que mi abuelita se sienta orgullosa de mí”, resaltó el pequeño al consultarle sobre cómo se sentía al respecto.

SEPA CÓMO AYUDAR

Si quieres ayudar a la distancia a este pequeño, el medio Milenio puso a disposición del público los siguientes datos:

CUENTA INTERBANCARIA BANAMEX: 5204164607055

TITULAR: Ma. Gudalupe Jaime

CLABE: 00218070044943

