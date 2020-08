Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El amor de un pequeño por su perrito ha llegado a otro nivel y se ha robado el corazón de cientos de internautas. La historia de un albergue en México nos enseña una gran historia y es que, luego de haber dejado a su perrito Simón allí, el niño sigue enviando cartas mes a mes.

A través de Facebook y Twitter, la amistad entre Simón y su antiguo dueño resaltó por seguir a pesar de las adversidades. Incluso, con cartas escritas a mano, el menor sigue expresando su amor y preocupación por el animal.

«Simón ha crecido y su dueño le sigue mandando cartas», escribió una cuenta en Twitter acompañado de unas cuantas fotos de Simón cuando era un cachorro y una actual.

Mira también: Gamarra en peligro: Empresarios liquidan ropa de invierno para sobrevivir

En una oportunidad, el pequeño se dirigió a ver al animal al albergue, pero al recibir la respuesta de uno de los encargados quien le dijo que en ese momento no se encontraba porque había ido al veterinario, este entró en llanto.

«Simón te extraño, me dijeron que te llevaron al veterinario y te dejo tres pesos”, le escribió antes de irse.

¿CÓMO SE HIZO VIRAL SU HISTORIA?

Hace algunos meses, el menor, cuya identidad no fue revelada, se hizo viral luego de que fuera a dejar a su mascota a un albergue. Él tomó la decisión de dejar a Simón allí para evitar que lo sigan maltratando en casa.

“Te dejo a Simón, es mi perro y no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vuelvo por él”, escribió el pequeño.

Mira también: Federación Médica acata desde hoy paro de 48 horas a nivel nacional