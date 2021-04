Niño llora desconsoladamente tras ser abandonado en la frontera: “¿Me pueden ayudar?”

Compartir Facebook

La migración ilícita a los Estados Unidos sigue exponiendo el drama que atraviesan muchas familias por entrar al país.

Un reciente video ha dado la vuelta al mundo reflejando este drama; se trata de un niño que, en medio de llanto y la angustia, pide ayuda a agentes fronterizos.

Las imágenes captan una zona desértica en la frontera que limita con Texas y a lo lejos se observa a un niño corriendo hacia quien graba. Al acercarse el agente mexicano, en medio de un conmovedor y desesperado llanto, el pequeño expresa: “¿Me puede ayudar?”

El agente le pregunta al niño: “¿qué pasó?”, y este le relata: “Yo venía con un grupo de personas y me dejaron “botado” y no sé dónde están”.

En medio de la angustia por sentirse desprotegido, el menor de edad le cuenta al agente que viajaba solo (sin sus padres) en medio de varias personas “y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio”.

El hombre que lo auxilió le preguntó si las personas que viajaban con él le dijeron que se acercara a ellos para pedir ayuda, ante lo que el niño responde que no, pero que decidió pedir ayuda “porque si no por dónde me voy a ir, por favor ayuda”. El menor también expresó “siento un profundo miedo”.

Que desesperación y tristeza causa ver este video. “Me dejaron botado y no se donde están, tengo miedo": niño migrante perdido llora desconsolado en la frontera sur de Texas. pic.twitter.com/bhYg3he0V6 — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 6, 2021

