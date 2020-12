Niño no entregó tarea por ayudar a parir a su cerdita y escribe carta a maestra

Compartir Facebook

¡Regalo de Navidad! Este niño se llama Juan Gabriel Juca de 9 años, el peque vive con su mami y hermana en una modesta casa ubicada a una hora de la ciudad de Cuenca, en Ecuador.

Un peque luchador y tierno

Este niño se las ingenia para estudiar pese a las adversidades que conlleva esta nueva realidad por la pandemia de la COVID-19. Por eso, con su hermana, se turna el celular de su madre para hacer tareas.

Este regalito de Navidad le impidió entregar su trabajo de sociales: su cerda iba a parir, por lo que Juan decidió enviarle una nota de voz a su profesora explicando su preocupación.

“Profe Nancy, buenas tardes, le puedo decir que no voy a mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi ‘cuchi’ empieza a parir y no sé hasta qué horas estará. Como mi mami aún no llega, tengo que estar viendo ahí a la ‘cuchi’”, dice la tierna grabación que rapidamente se hizo viral.

Y agregó: “En cuanto acabe de parir le envío el deber, gracias, espero me entienda”.

Conmovió fronteras

Su nobleza, valentía y madurez le dieron la vuelta a Ecuador, pero la historia trascendió fronteras. Es por ello que muchas personas al rededor del mundo aplauden al peque.

“Es mi brazo derecho, me ayuda bastante en casa, estoy admirada con su responsabilidad”, dijo la señora, que realiza labores agrícolas para el sustento diario además de sus clases.

Juanito, como le dicen sus amigos, sueña con tener un computador. Mientras esto sucede, él celebra que su cerda dio a luz a nueve cerditos.

