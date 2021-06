¡Ternura total! Niño regala comida a abuelito ambulante: “Mamá, mira tiene mucha hambre”

Compartir Facebook

Una historia que te conmoverá el corazón. El pequeño Adalid decidió invitar a comer a un anciano que vendía dulces en un restaurante.

El menor de 8 años se encontraba cenando en compañía de su mamá, cuando de pronto se le acercó un abuelito vendedor de dulces.

El niño no lo pensó dos veces y decidió darle unas cuentas monedas e invitarle un poco de su comida.

Pese a que el adulto mayor le obsequiaba unos chupetes como intercambio por el dinero, el niño le comentó: “No quédeselas, para que pueda venderlas”

El menor regresó a la mesa junto con su mamá y no conforme con haberle dado las monedas, le pidió a su madre que si podían comprarle comida al hombre.

“De nuevo se para y me dice que le va a dar otros 29 pesos que traía y en eso regresa con lágrimas en los ojos y me dice: ‘mamá podemos comprarle unos tacos y un refresco porque mira tiene mucha hambre’”

La mamá al ver este bello gesto de su hijo, accede a comprarle comida al abuelito, Adalid se dirige al anciano y le pregunta qué comida desea para pedirle al mesero.

De pronto, el niño comienza a llorar al ver cómo disfrutaba su comida el pobre hombre.

“Mira mamá está cenando tan a gusto”

“De verdad que yo no sé quien le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones cómo estas me dan respuestas a todas mis dudas”

