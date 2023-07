¡Conmovedor! Niño vendió su pelota solo para ganar dinero y ayudar a su mamá

Un niño se ha vuelto viral en redes sociales al vender su querida pelota solo para poder ganar un poco más de dinero y ayudar a su mamá esta noticia ha sensibilizado a miles de usuarios.

Y es que a veces el amor de un hijo hacia su madre no tiene límites por lo que quedó registrado en redes sociales.

Un acto de amor

Esta es la historia de El pequeño Lupito un niño que se ha ganado el corazón de muchas personas con su acto de amor hacia su madre.

Influencer conocido en México Se llevó con la sorpresa del caso de Lupito un pequeño que quiso venderle su pelota de fútbol.

La sorpresa se la llevó cuando el menor afirmó que deseaba venderla para poder conseguir un poco de comida ya que su madre se había quedado desempleada y no encontraba una forma para ayudarla.

«No quiero dinero quiero leche y pan para mi hermano», dijo Lupito cuando el influencer le preguntó cuánto dinero quería por su juguete favorito.

Hasta las lágrimas

La cara del pequeño lleno de lágrimas y bastante conmovido al notar que podía llevar un poco más de dinero a casa hizo que conmoviera el corazón de la influencer.

tanto fue así que el creador de contenido No solo le pagó por su pelota, sino que también le llevó una caja de alimentos a su domicilio para así poder ayudarlo un poco más.

Para cerrar con broche de oro esta emotiva historia El influencer decidió también regalarle una pelota de fútbol nueva para que pueda jugar cada vez que el pequeño lo desee.

Reacción de usuarios

Finalmente, los comentarios de diversos cibernautas no se hicieron esperar con este sensible caso y un pequeño y el amor hace su mamá.

“No puedo parar de llorar, bendiciones para él, su carita y sus ojitos de tristeza me matan”, “Dios mío, se me partió el alma con esa carita”, “mis respetos por la labor que hacen, los admiro mucho”, “Dios te bendiga y te multiplique por miles todo lo que haces”, “qué bello Lupito. Inevitable no pude parar de llorar. Dios los bendiga grandemente”, y “sus ojitos… Ningún niño debería pasar por esto”, comentaron los usuarios.

Finalmente, el influencer terminó el video captando el momento en que se llevó a Lupito y a su familia te compras para darle al menor útiles escolares ropa zapatos y hasta una bicicleta.