Niños construyen su propio rompemuelle para que no atropellen a perritos

¡Todo un ejemplo! Los perritos son los mejores amigos del hombre y estos niños demuestran que el amor a una mascota puede volverse incondicional por ello no dudaron en tomar cartas en el asunto si se trata de protegerlos.

Este magnífico hecho sucedió en la localidad de Laredo en Trujillo, cuando un grupo de niños perdió a uno de sus perritos a causa de un accidente de tránsito.

Según se pudo conocer, los menores de la cale Artidoro Ávila, perdieron a su can luego de que un imprudente chofer lo atropellada con su camioneta.

Roco, el nombre del fallecido can, no pudo resistir el fuerte choque que recibió de la camioneta, por lo que los pequeños no quisieron que ningún otro animal fuera herido y decidieron crear su propio rompemuelle.

Con sus propias manos y ayudados por un joven, los niños comenzaron a construir este rompemuelle que lleva el nombre de Roco y que busca que los conductores tengan más cuidado al transitar por la zona.

Este gran idea fue rápidamente difundida en redes sociales y aplaudida no solo por cibernautas, también por los vecinos de la localidad. Definitivamente un gesto que podría replicarse en más lugares y que deja claro el amor incondicional de los niños a las mascotas.

