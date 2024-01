¡No aprende! Pedro Gallese le habría sido infiel nuevamente a su esposa y saldrían pruebas a la luz

¡Bomba! Un fuerte rumor se viene viralizando en redes sociales sobre la presunta infidelidad de Pedro Gallese con una misteriosa mujer. La usuaria de nombre «gival99» comentó en uno de los post de la esposa Claudia Belissa afirmando que el arquero de la selección peruana le fue infiel. Incluso, ella animó a que Claudia le escribiera para mostrarle todas las pruebas al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pedro Gallese habría sido infiel a su esposa

Un fuerte rumor sobre la infidelidad de Pedro Gallese a su esposa está circulando en redes sociales. Se trata de la usuaria «gival99», quien acusa al portero de la selección peruana de haber estado con ella y serle infiel a su esposa Claudia Belissa. En ese sentido, la misteriosa mujer animó a la esposa a que le escribiera por mensaje privado para mostrar todas las pruebas al respecto que asegura tener.

«Claudia Belissa, tengo mucho que contarte y sobre todo mostrarte pruebas de tu esposo Pedro Gallese. No hablo por hablar. Tengo pruebas, así que neta escríbeme al privado para que puedas ver a tu esposo siéndote infiel», comentó la misteriosa mujer en uno de las publicaciones de la esposa de Pedro Gallese.

Mostrarán pruebas

Debido a las acusaciones de la mujer mexicana, la cuenta de Instagram «Botinerasdelmundo», anunció que se puso en contacto con la usuaria «gival99» para obtener todas las pruebas sobre la infidelidad de Pedro Gallese. Cabe resaltar que esta página de la red social se describe como «todo sobre el mundo del fútbol infidelidades». Incluso, sostuvieron que al portero peruano tendría otras cuentas falsas en donde ‘tiraría maicito’ a diferentes mujeres.

De igual forma, la página sostuvo que Pedro Gallese vio una de sus historias y al parecer ya no permite que lo etiqueten en Instagram. Ante ello, el rumor sobre la infidelidad creció aún más. No obstante, el portero peruano no se ha pronunciado al respecto y tampoco su esposa Claudia Belissa. Se espera que la misteriosa mujer mexicana muestre las pruebas sobre la infidelidad de Pedro Gallese y cuente su versión de los hechos. Hasta el momento todo ha quedado en rumores y se espera también el descargo del deportista peruano sobre este delicado tema.