No cerrarán playas, pero exigirán carné de vacunación a todos

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que su sector no ha propuesto limitar el acceso a las playas para evitar el contagio, pero sí se mostró a favor de presentar el carné de vacunación con las dos dosis, más aún en las fiestas de fin de año y ante la llegada de la variante ómicron.

HAY AGLOMERACIÓN

Explicó que si bien los balnearios son espacios abiertos igual existe un riesgo de posible contagio de Covid-19 debido a que en varios de estos lugares se reportan una gran cantidad de personas. Por eso, le parece correcto que la gente acuda con su documento de inmunización completo.

“A mí me parece correcto que se pida el carné de vacunación con dos dosis para ingresar a la playa. Si bien es un espacio abierto, en algunas playas del norte y Lima hay mucha aglomeración. Es importante que se pidan las dos dosis y se evite la venta de alimentos y bebidas alcohólicas”, afirmó.

ANCÓN Y PIURA

Varias municipalidades han tomado cartas en el asunto. Desde el pasado 15 de diciembre es obligatorio enseñar el carné de vacunación para entrar a la playa de Ancón. En Piura, región donde se ha registrado un repunte de contagios, la Diresa ha alistado un plan de contingencia por la afluencia de turistas.

FULL PROTECCIÓN

De otro lado, Cevallos ratificó que todas las vacunas aplicadas en el país,

incluida la Sinopharm, protegen contra las variantes del Covid-19, entre ellas la ómicron.

“Los trabajadores de salud nos hemos aplicado, todos, Sinopharm y gracias a ella ha caído sustancialmente la cantidad de casos y de fallecimientos en el sector salud. Así que está demostrado que Sinopharm, y las otras vacunas, han sido efectivas”. Comentó que algunos estudios parciales, no concluyentes, advierten que la vacuna Sinopharm tendrían menor capacidad de protección frente a la variante ómicron, lo cual no significa que no sirva frente a ella.

