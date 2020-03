Representante de la OPS recomendó no compartir vaso de cerveza ni se den besos

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, Rubén Mayorga, recomendó a los peruanos no compartir el mismo vaso de cerveza, costumbre muy extendida en nuestro país, y tampoco besarse para evitar contagiarse del COVID-19.

“A las precauciones de no besarse al saludar y no estrechar la mano, agregaría no pasarse el vaso de cerveza, porque a través de la saliva es la manera en que se transmiten las infecciones respiratorias”, indicó.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza también se mostró a favor de esa medida.

Recordó que el contagio ocurre de persona a persona y por eso las medidas de seguridad de este tipo son fundamentales para reducir al mínimo un posible contagio.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y recordar las medidas de higiene que son el lavado de manos, como mínimo durante 20 segundos, con abundante agua y jabón; cubrirse con el antebrazo o un pañuelo al toser y evitar tocarse el rostro con las manos sucias, porque a través de la mucosa de la nariz y de los ojos ingresa el virus”, indicó.

NO AL PÁNICO

El Gobierno peruano respondió rápidamente ante la emergencia internacional del coronavirus Covid-19, emitida el 30 de enero, y está dando señales muy fuertes de lo que se debe hacer para combatir esta infección, manifestó el representante de la Organización Panamericana del Perú (OPS), Rubén Mayorga.

Instó a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en general a colaborar y apoyar los esfuerzos que viene desarrollando el Minsa. “Los ciudadanos también tiene que colaborar. No entrar en pánico, no acabarse las mascarillas que existen en el mercado, porque son importantes para las personas que están enfermas, para quienes las cuidan, su entorno, su familia, y el personal de salud”, enfatizó.