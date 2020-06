¡No corten internet, cable ni celular!

Compartir Facebook

La Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, después de la decisión de Osiptel de permitir a las operadoras aplicar la suspensión del servicio por falta de pago, a partir del 3 de junio, pidió dejar sin efecto el corte de internet, cable y celular.

“Hay un sector importante de la población que se vería afectado si se empiezan a producir los cortes de manera tan amplia, algunos ni siquiera han fraccionado su facturación”, afirmó, en clara alusión a aquellos que trabajan a distancia o se educan por los canales digitales.

CANCELAR EN PARTES

La vocera de la Defensoría propuso cuatro propuestas para beneficiar a los usuarios en plena cuarentena e impedir que se vean perjudicados por la suspensión de los mencionados servicios debido a los pagos atrasados.

“Que no se apliquen los cortes desde el 3 de junio, que se permita el fraccionamiento de los pagos de los servicios que no se han cancelado, que el corte no se dé en un estado de emergencia y se posterguen hasta cuando termine todo. Los que podemos pagarlo, debemos hacerlo”, explicó.

40% DE MOROSOS

El presidente de Osiptel, Rafael Muente, declaró que esta medida se da luego de que, en los más de 70 días que se prohibió el corte de los servicios de telecomunicaciones, se ha observado altos niveles de morosidad, el cual apunta al 40 % en abril.

“Es una decisión difícil que puede afectar a muchas personas porque sabemos que están pasando por problemas económicos, entendemos el malestar y el descontento, pero si la hemos tomado es justamente porque necesitamos mantener el equilibrio que sustente el servicio a todos, de aquellos que no pagan con aquellos que pagan», aseguró.