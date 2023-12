«No creo que lo ame»: TikToker critica duramente a la enamorada de Piero Quispe y la tilda de ‘interesada’

Tras su viaje a México y al ser elegido como el mejor jugador de la Liga 1, Piero Quispe se encuentra en su mejor momento como deportista profesional. Sin embargo, en un reciente podcast de «LaConversa», dos comunicadores hablaron sobre la relación sentimental del jugador de fútbol. Ante ello, criticaron duramente a su actual enamorada y la tildaron de ‘interesada’. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Piero Quispe se despidió de la ‘U’ con una emotiva carta: “Te amo crema de mi vida”

Critican a la enamorada de Piero Quispe

En un reciente podcast llamado «LaConversa», dos comunicadores estuvieron conversando sobre la actual relación sentimental que mantiene Piero Quispe. Ante ello, cuestionaron a la enamorada del jugador de fútbol, a quien tildaron de interesada. Cabe resaltar que recientemente muchos usuarios en redes sociales también la criticaron por ocultar los comentarios en las fotos dos ambos salen juntos. En ese sentido, ambos tiktoker sostuvieron que la enamorada solo estuvo buscando a alguien con dinero.

«Yo estoy seguro de que la chica es convenida. Está con él por su dinero, obviamente. No creo que lo ame, una persona que ama no demuestra su amor de esa forma. Me parece que la chica la única cosa que está buscando es una persona con dinero y lo ha encontrado. Es un chico joven, tiene muchas habilidades, pero seguramente no tiene la experiencia. Son jóvenes de poder mantener una relación así, pero bueno. Yo creo, sin equivocarme, que la chica está ahí por el dinero», sostuvo Alejandro Suárez.

«Hay que ser sinceros y con todo el cariño del mundo a Piero Quispe, pero si él fuera estudiante o universitario de periodismo deportivo no estaría con una chica (así). Sería muy difícil porque Piero Quispe es un gran jugador, pero simpatiquito no es», acotó José Córdova.

También te puede interesar leer: “San Paula de la abundancia”, Paula Manzanal protagoniza divertido video en redes

Se despide de Universitario de Deportes

En un video y una carta para el recuerdo, Piero Quisoe expresó todo su amor por la ‘U’. «Tengo muchos sentimientos encontrados, porque debo despedirme de mi amado club y no es algo fácil. Universitario de Deportes es mi casa, es mi vida, el club que amo y amaré siempre», dijo, con la voz quebrada por la emoción.

Y no es de extrañar, el joven logró realizar su anhelo de la infancia al convertirse en campeón con la ‘U’. En su mensaje, Piero expresó su gratitud hacia todos aquellos que lo acompañaron en este viaje. «Agradezco a mis compañeros, al comando técnico, a los dirigentes y a todos los trabajadores del club, pero especialmente a los hinchas por siempre apoyarme y creer en mí. Nunca los voy a olvidar y siempre los seguiré».